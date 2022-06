Verona, Tosi sostiene Sboarina ma ammette che vincerà Tommasi

L'ex primo cittadino entrato in Forza Italia pronostica il successo dell'ex calciatore: "Se porterà a votare gli stessi elettori del primo turno diventerà sindaco"

“Sostengo Sboarina, ma vincerà Tommasi”, si è espresso in questi termini Flavio Tosi, l’ex primo cittadino di Verona che ieri è entrato ufficialmente in Forza Italia, in un'intervista a La Stampa. Tosi ha abbracciato Berlusconi perché “è la conclusione naturale per ideali e valori: Fi è l’unico partito che rappresenta ancora un modello pragmatico e liberale”. Quindi la conseguenza naturale, al ballottaggio del 26 giugno tra Tommasi e Sboarina, dovrebbe essere sostenere quest’ultimo, essendo il candidato di Fratelli d’Italia. E così sarà, più o meno: “L’avevamo detto al primo primo turno: chi resta fuori appoggia l’altro. Non abbiamo ottenuto risposta da Sboarina. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità lunedì alle 18, quando il risultato era chiaro”, ma aggiunge che non farà campagna elettorale per lui. Anche perché il cavallo vincente per Flavio Tosi è Damiano Tommasi: “Se riesce a riportare al voto chi lo ha votato domenica non c’è partita. È nettamente favorito”.