Il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso contro Conte leader. M5s: "Abbiamo vinto"

"Lo statuto rispetta le regole della democrazia", dice l'avvocato Carderelli che ha affiancato il Movimento nella battaglia legale, dopo il ricorso presentato dagli attivisti contro l'elezione dell'avvocato del popolo a capo politico

Il Tribunale di Napoli "ha rigettato il ricorso" presentato dagli attivisti grillini contro lo statuto e la leadership di Conte. "Abbiamo vinto", è il commento a caldo del capo politico, rivendicando "le scelte democratiche degli iscritti".

Abbiamo vinto" rilasciiato Adnkronos, di alcuni nomi di primo piano del M5s. Dello stesso tono anche le parole di Carderelli, l'avvocato che ha assistito il leader grillino in questa battaglia legale: "E' la vittoria di Conte, il tribunale ci ha dato ragione con un'ordinanza articolata e ben motivata".

Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in sede cautelare contro lo Statuto e le democratiche scelte dei nostri iscritti sul futuro del @Mov5Stelle. Andiamo avanti, con forza e determinazione per il rilancio del nuovo corso. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 15, 2022

A scatenare la contesa era stato il ricordo presentato da un gruppo di attivisti grillini di Napoli, affinacati dall'avvocato Borrè, che avevano messo in dubbio la validità dello statuto M5s e la conseguente elezione di Giuseppe Conte coe come capo politico, nomina ottenuta con il 94 per cento dei voti. In un primo momento il tribunale di Napoli aveva sospeso la carica del fu avvocato del popolo, oggi è arrivato il nuovo ribaltone che dovrebbe archiviare la pratica.