De Mita, Craxi e la convergenza parallela per l'abolizione del voto segreto sui bilanci

In morte di Ciriaco De Mita, ultranovantenne e tenace sindaco di Nusco, lui che fu sempre sfottuto per accento irpino e appartenenza municipale, oltre che per l’aria da testa d’uovo capace di procurargli la (involontariamente) splendida definizione di intellettuale della Magna Grecia, è stato detto che provò a fare le riforme istituzionali senza mai riuscirci. Non è vero. De Mita durante il suo governo (1988-1989) stipulò con Bettino Craxi il patto di maggioranza che portò, dopo una lunga campagna decisionista di quel leader socialista che era il suo alleato tattico e avversario strategico, all’abolizione del voto segreto sulle leggi di spesa in Parlamento. Fu la principale se non l’unica riforma istituzionale entrata in vigore nella storia intera della Repubblica, a parte l’infausta e codarda abolizione della divisione dei poteri attraverso l’abrogazione del voto delle Camere per procedere a istruttorie sui parlamentari, (articolo 68 della Costituzione). Non sono chiacchiere o cavillosi interna corporis, come si dice, sebbene sia difficile raccontarne le conseguenze a chi allora non c’era. Una volta il Parlamento italiano era fomite di perenne instabilità e i franchi tiratori di ogni parte e da ogni parte erano i padroni del gioco.

