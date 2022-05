Tutti i tormenti di Enrico Letta alle prese con le bizze di Conte

La primavera non è tenera con il segretario del Pd Enrico Letta, alle prese con l’offensiva a più fronti del M5s, alleato di governo ma non sempre di strada, tra sostegno all’Ucraina, sistema elettorale e temi ecologici legati al Pnrr. E anche se ieri Letta e Giuseppe Conte si sono visti (per due ore, all'Arel), alla fine ribadendo congiunti l’intenzione di proseguire lungo la strada del dialogo nonostante le divergenze su vari punti e la “tensione” delle ultime settimane, il fattaccio, per così dire, si è intanto manifestato nella sua pericolosità due giorni fa, durante la riunione congiunta delle Commissioni Finanza e Industria del Senato, quando, sull’ex Ilva, la maggioranza si è trovata spaccata, a notte fonda. E insomma, tra governo locale (a Taranto, in vista delle amministrative, dove Pd e M5s sono alleati sul nome del candidato sindaco Rinaldo Melucci) e governo nazionale (il sostegno a Mario Draghi sul trasferimento ad Acciaierie d’Italia delle risorse inizialmente destinate alla bonifica ambientale dell’ex Ilva), è successo che l’alleanza non ha retto.

