I criteri sbagliati con cui buona parte della sinistra giudica la guerra

Eh, la Nato. Però la Nato. Insomma, c’è la Nato, è per questo che Putin… Questa litania che crede di essere molto “di sinistra”; questa fobia della Nato vista come una specie di mostro che rovinerebbe la tranquillità geopolitica del mondo e sarebbe depositaria di tutte le colpe reali e potenziali; questo baluardo del minaccioso e mai esaurito imperialismo dell’occidente, nel momento in cui invece sono Russia e Cina le massime e più pericolose potenze dittatoriali del mondo, la prima con i suoi armamenti, la seconda con la sua economia… Ora la Nato sarebbe la madre di tutte le guerre anche quando a scatenare una guerra in Europa è Putin. La Nato viene evocata per attenuare fino a cancellare la mostruosità dell’attacco di Putin all’Ucraina, con tutte le conseguenze che questo comporta e con l’atrocità dei suoi metodi di sterminio e delle sue menzogne in puro stile stalinistico (sentir parlare il ministro degli Esteri russo Lavrov, un acrobatico maestro di falsificazioni, ci riporta alla Russia di Stalin in pieno Novecento: secondo lui, così ha detto, i peggiori antisemiti sono gli ebrei).

