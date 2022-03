Caro Conte, negare la fiducia al governo sulle spese militari sarebbe una catastrofe

Gentile avvocato Conte, le scrivo a dissuasione dall’idea balzana di votare contro l’aumento delle spese militari, negando addirittura la fiducia al governo. Sarebbe un gesto propagandistico fuori da ogni canone della buona politica. Classificato tra quelli “del giro”, come direbbe Bersani, e da sempre ammiratore di Mario Draghi tecnico e politico, non le ho rivolto codardo oltraggio all’epoca della caduta del suo Bisconte come non fui colpevole di servo encomio quando era al suo apogeo. Mi permetto dunque di suggerirle che: il mondo è cambiato per forza di cose dopo l’invasione e il tentato omicidio di un paese europeo indipendente da parte di un uomo convinto della sua vocazione autocratica e neoimperiale; lei ha votato con i suoi parlamentari la linea del governo italiano, degli europei e degli alleati occidentali di resistenza e difesa dal massacro perpetrato dall’esercito della Federazione russa, e ha approvato le sanzioni che mirano a indebolire il mandante dell’aggressione; ci sono undici ministri del suo secondo governo nel gabinetto Draghi; dissolta la sua maggioranza, lei ha con responsabilità dato il benestare alla missione di cui il suo successore fu incaricato; pochi o tanti che siano i voti ancora affezionati al simbolo e alle battaglie del suo movimento, per quanto grande sia la confusione politica del suo esperimento di “capo politico”, lei si è mosso nel senso di una riforma del primitivismo caciarone delle origini e di una istituzionalizzazione del profilo dei neogrillini in un campo politico di centrosinistra opposto a quello di centrodestra, pagando le conseguenze di una faida confusa e faziosa nell’intento di salvare il salvabile e rilanciarlo come possibile.

