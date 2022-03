La second life di Figliuolo: dal Covid al Covi. Con un libro in mezzo

L’indizio sta nella stella, temporanea, visibile sull’inseparabile divisa accanto alle altre stelle e mostrine che hanno reso celebre il personaggio. Si dà infatti il caso che il generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l’emergenza Covid – noto anche, oltre che per i meriti logistici, per il cappello da alpino e i distintivi caratteristici dell’alto grado militare – si aggiri in questi giorni con una stella in più. Quella funzionale che contraddistingue il ruolo, alto e gravoso quanto e più di quello che lascerà il 31 marzo, giorno ultimo di emergenza pandemica: comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), un riconoscimento “per il suo percorso professionale di assoluto valore”, ha detto il giorno dell’insediamento, due mesi fa, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, presso l’aeroporto militare di Centocelle, mentre i cittadini si sentivano ancora lontani dalla fine dell’emergenza ora vicinissima, e dunque apprendevano con probabile sollievo che il generale Figliuolo avrebbe per altri sessanta giorni coordinato la campagna vaccinale (ogni volta che si entrava in una delle strutture adibite alla somministrazione, infatti, veniva da lodare tra sé e sé il commissario, vuoi per la velocità vuoi per il nitore svizzero dei prefabbricati e della segnaletica).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE