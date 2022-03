A Trieste sono spariti i No vax ma non si trova più acciaio

E gli idranti, chi se li ricorda più. Trieste era finita tra le icone più simboliche delle proteste anti green pass, soltanto cinque mesi fa. Stefano Puzzer, allora leader a furor di popolo, oggi è costretto ad arrangiarsi in circuiti No vax impolverati: sabato ha parlato a Modena davanti a poche centinaia di persone, stiracchiate da tutta Italia. Il porto invece è ripartito “alla grande, insieme a tutta la città”, dichiara al Foglio Roberto Dipiazza, sindaco del capoluogo giuliano. Ma sul più bello è piombata la guerra, “parola che credevo di poter rimuovere dal mio vocabolario”. La crisi energetica. Delle materie prime. “Non si trova più acciaio. Gran parte delle nostre scorte proveniva dall’Ucraina: sono bastate due settimane di bombardamenti per far saltare il banco. Eppure sapete una cosa? Questo è un momento duro per l’Italia, drammatico per l’Europa, per il mondo. Ma non per Trieste. Stiamo vivendo un fermento economico straordinario. Gli shock ovviamente rallentano, però non ci fermano”.

