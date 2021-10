Trieste, non si ferma la protesta dei no pass

I manifestanti contrari al certificato vaccinale hanno passato la notte in piazza. Oggi previsto un nuovo presidio di protesta. Sabato incontro con il ministro Patuanelli. Tutti gli aggiornamenti

Non hanno intenzione di mollare la presa. E andranno avanti con la protesta. Almeno fino a giovedì, secondo quanto hanno deciso i portuali di Trieste. Che però nella loro manifestazione anti green pass si sono oramai portati appresso tutta la vasta galassia no vax proveniente da ogni parte d'Italia (come aveva ben sintetizzato Adriano Sofri descrivendo l'ex portavoce dei portuali Puzzer). Ieri, quando è iniziato lo sgombero del varco 4 del porto triestino da parte della polizia, erano presenti in poco più di 300. Con il passare delle ore i manifestanti sono diventati circa 2mila. Le cariche delle forze dell'ordine, gli idranti e lo sparo di lacrimogeni hanno portato a momenti di tensione soprattutto nella zona della città di viale Campi Elisei: si sono viste vere e proprie scene di guerriglia.

(foto Ansa)

Da lì poi il corteo di manifestanti è defluito verso il centro città, dove la protesta è proseguita fino a notte fonda. Un gruppo di loro si è appostato in piazza dell'Unità di Italia per trascorrere la serata. Un altro ha raggiunto il Magazzino 24, all'interno del Porto Vecchio, dove ha continuato a manifestare. Al termine della giornata si sono contati sette feriti non gravi e cinque arresti.

Questa mattina la città si è risvegliata in un inusuale silenzio, con vaste zone del centro transennate per evitare nuovi scontri. Ma come detto, anche oggi sono previste nuove proteste. Alle 11 è previsto un nuovo sit-in davanti alla Centrale idrodinamica del Porto vecchio. Sarà l'occasione per capire se la temperatura della protesta si è raffreddata, o se almeno fino a giovedì si vivranno altre scene come quelle viste ieri. In ogni caso sabato è previsto l'arrivo in città del ministro dell''Agricoltura Stefano Patuanelli, triestino. I portuali hanno già chiesto un incontro.