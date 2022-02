I ceffoni di Draghi contro i populisti del gas: "L'Italia non si oppone a nessuna sanzione"

Roma. Erano tutti coscienti di essere stati degli incoscienti. Gli ha dato una serie di “energetici” ceffoni e loro non solo li prendevano ma gli dicevano: “Bravo! Giusto!”. Prima alla Camera e dopo al Senato, con la tosse che non si fermava, Mario Draghi, si è rivolto ai parlamentari per annunciare le sanzioni contro la Russia, la mobilitazione di 3.400 militari pronti a essere aggiunti al contingente Nato. Ha anticipato che le conseguenze che l’Italia rischia di pagare saranno notevoli e che questa guerra “dimostra l’imprudenza di non aver diversificato le nostre fonti d’energia”.

