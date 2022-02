Né Conte né Di Maio, è Vito Crimi il capo più naturale del M5s 

Capita che la metaforica poltrona del potere si ficchi per caso sotto il sedere di qualcuno. Meno frequente è che la cosa accada due volte alla stessa persona. Per lo stesso incarico. E ovviamente sempre per caso. Ma dev’esserci una sapienza del destino, perché ieri per qualche ora è ri-toccato a lui: a Vito nostro, il rediVito Crimi, quasi biscapo del M5s dopo che Conte (non avendo capito le regole che lui stesso ha scritto) è stato detronizzato dal tribunale civile di Napoli.

