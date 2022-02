L'agenda Draghi riparte da Genova. Sulla giustizia ci sono ancora ritardi

Incontri con i leader non sono previsti, la data del Cdm non è ancora fissata, la visita certa è per mercoledì. La prima uscita di Mario Draghi, dopo l’elezione del Capo dello stato, sarà a Genova. Il premier è atteso in città per monitorare i lavori del nuovo porto e del Valico, rendere omaggio ai familiari delle vittime del Morandi e visitare il Parco del Ponte. Ritenuta dal governo la città “emblematica”, viene scelta Genova, ancora, perché esempio di velocità. Nella sola Liguria i miliardi del Pnrr da spendere prossimamente sono 1.3. I progetti riguardano la transizione ecologica e sono dunque materia del ministro Roberto Cingolani. Secondo Draghi è questo il luogo Italia che meglio può interpretare il nuovo spirito del tempo. E’ la città che con il sindaco Marco Bucci ha sperimentato un codice degli appalti semplificato. Si tratta di un’altra riforma attesa dall’Europa e che deve essere presto discussa dal governo. E’ un altro dei famigerati target.

