Il grande occhio mediatico collettivo che guarda la tragicommedia in corso

E’ il giorno uno dell’avventura quirinalizia, e alla vigilia delle abbuffate informative la mattina si apre, sul piccolo schermo (Rainews), con la parola “scenario”, quella che tormenterà cronisti e conduttori costretti a scrutare un grande nulla da cui può uscire la grande soluzione. Ma quando e come? Questa è la domanda che rimbalza tra La7 e Rai1, Sky e Mediaset, assieme agli altri Leitmotiv: lo “schema”, la “fibrillazione” e la “rosa di nomi”: nel primo pomeriggio la tira fuori Marcello Sorgi durante lo speciale Tg1 condotto da Monica Maggioni. Ma la rosa spunta anche alla maratona di Enrico Mentana, su La7, e a quel punto diventa costante, anche perché nel frattempo è arrivata la notizia dell’incontro Salvini-Draghi, ma anche quella della cosiddetta “nota congiunta” Salvini-Letta, e i conduttori si mettono a cercare “indizi”, tanto che Maggioni deve rincuorare il chigista costretto a fare “da Sherlock Holmes”. E se la mattina negli studi ancora aleggia la profezia di Vincenzo Spadafora (“se Draghi va al Colle non sarà semplice formare un nuovo governo”), nel pomeriggio si materializzano i luoghi che Maggioni, pensando a Gabriel Garcìa Marquez, vede come i luoghi del Quirinale “ai tempi della pandemia”: alcuni cronisti si devono piazzare davanti al cosiddetto “lazzaretto” o drive-in per positivi – e si apprende che la sorte pur mesta dei positivi già accertati che votano nel parcheggio adiacente a via della Missione non sarà mai mesta come quella dei positivi che si scoprono tali al momento della rilevazione-temperatura (“calvario”, commenta Sorgi).

