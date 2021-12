Di Maio a Tunisi. Si cerca la quadra su migrazione, Mediterraneo e il rimpatrio dei rifiuti 

Oggi Luigi Di Maio volerà a Tunisi per incontrare il ministro degli Esteri Othman Jerandi, la premier Najla Bouden Romdhane e il presidente Kais Saied. Di questa visita in Italia s’è parlato molto poco, ma l’arrivo di Di Maio da giorni agita la società civile tunisina, che ha organizzato una conferenza stampa congiunta per chiedere chiarezza sul dossier Wissem Ben Abdellatif, il ventiseienne tunisino morto all’ospedale San Camillo di Roma dopo tre giorni di contenzione nel reparto psichiatrico, a seguito della permanenza nel Cpr di Ponte Galeria. L’informazione sull’arrivo di Di Maio circola da quando è apparso un post Facebook sulla pagina del ministero degli Esteri a seguito di un incontro tra l’ambasciatore, Lorenzo Fanara, e il ministro tunisino Othman Jerandi. Se la questione migrazione e rimpatri potrebbe essere evocata e rinegoziata, secondo fonti tunisine sarà un’altra la questione in cima all’agenda: il rimpatrio dei rifiuti italiani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE