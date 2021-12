Letta e Meloni pensano a Draghi, ma il Cav. e il M5s li bloccano

Luciano Violante, che a seguire i pronostici qualche possibilità ce l’ha ma che qui stamane, alla Fondazione Leonardo che presiede, con vista Circo Massimo, officia l’ennesimo l’incontro – il quarto in tre mesi – tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, questa anomala frequentazione la spiega con semplicità: “E’ che mancando un vero regista nella partita sul Colle, è normale che gli estremi si parlino”. E allora eccoli di nuovo, Letta e Meloni, i “Sandra e Raimondo” di questa ormai estenuante soap opera quirinalizia che andrà avanti ancora a lungo, se è vero che gli strateghi di Montecitorio hanno convenuto con Roberto Fico che le votazioni per il presidente della Repubblica non dovrebbero iniziare prima del 20, se non del 24, gennaio. E però questa danza delle spade tra il segretario del Pd e la presidente di FdI non sembra valere a sbloccare lo stallo, secondo Anna Finocchiaro, altra quirinabilissima. “Perché i numeri dicono che la prima mossa deve farla il centrodestra, ma il centrodestra è come Edipo, coi piedi incatenati sul nome di Berlusconi”. E siccome quella del Cav. è una candidatura che non può esserlo, “nell’attesa che a destra si chiarisca il quadro il centrosinistra non gioca la sua partita”, osserva Finocchiaro.

