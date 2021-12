Roma, veleni nella giunta Gualtieri. Gli assessori esterni: "Il Pd ci controlla"

C’è una struttura parallela in Campidoglio. Una cerniera made in Pd, molto centralizzata. Alcuni neo assessori del sindaco Roberto Gualtieri, in privato, già se ne lamentano: “Ma ci controllano?”. Tuttavia, come hanno spiegato loro prima di mettere piede in comune, fa parte delle regole d’ingaggio: voi entrate in giunta, va bene, ma i vostri staff li decidiamo noi. Vale così soprattutto per chi ha delle deleghe pesanti e non è organico al Partito democratico. “Un partito del potere per il potere”, secondo la celebre mappatura fatta da Fabrizio Barca per fotografare il Pd dopo l’inchiesta Mondo di mezzo. Ora il bastone del comando dei dem si muove nell’area (ex Giovani turchi) del deputato Claudio Mancini, braccio destro e sinistro del sindaco. Già di casa in Via XX Settembre quando Gualtieri era ministro dell’Economia. Sicché basta spulciare le prime delibere con l’assunzione degli staff (tecnicamente si chiamano articoli 90) per notare queste “marcature a uomo” negli assessorati strategici. Succede a Ornella Segnalini, “nostra signora delle strade e delle buche”. Una super tecnica: viene dal ministero dei Trasporti come dirigente generale in quiescenza. E’ l’assessora ai Lavori pubblici. Nella squadra ha, fra gli altri, Emiliano Sciascia, ex presidente Pd del IV municipio (47mila euro all’anno). Monica Lucarelli, invece, è la titolare del Commercio: è stata a capo dei Giovani di Confindustria, ha lavorato come manager per Fiat e Italo. Il Pd le ha imposto Jacopo Pescetelli (43mila euro), assessore dem uscente nel I municipio.

