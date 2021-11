“Il M5s tornerà presto in Rai. Così fanno un danno anche a loro”. Parla l'ex grillino Carelli

"Non è possibile boicottare il servizio pubblico. Cambieranno decisione in breve tempo. Ed è un po’ paradossale che l'Avvocato del popolo si lamenti proprio ora. I problemi del Movimento vanno oltre la tv", dice l'ex direttore di Sky Tg 24, oggi in Parlamento con Coraggio Italia

Onorevole, ma davvero non vedremo più Giuseppe Conte e i grillini sulle reti Rai? “Ma no, io penso che torneranno presto sui loro passi e tutto sarà come prima”. Emilio Carelli non drammatizza troppo, sa che i problemi del Movimento son ben altri. Conosce bene i due mondi, quello della politica e quello della Tv. È stato, oltre che autore e accademico, direttore di SkyTg24 e vicedirettore del Tg5. Ma soprattutto è entrato in Parlamento, prima di approdare al gruppo Misto e poi in Coraggio Italia, la formazione fondata Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, proprio con il Movimento 5 stelle, nel 2018. Uno dei primi, come lui stesso ha dichiarato, a rimanere folgorato sulla via di Beppe Grillo.