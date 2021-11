"Sul Pnrr troppe cabine di regia. L'Europa non ci aspetta". Parla Nelli Feroci

"I sindaci hanno ragione. Manca l'attrezzatura umana per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza. Il meccanismo europeo è pesante e intrusivo. Il rating dell'Italia è basso. Il ddl Concorrenza è stata una spia per Draghi". Intervista all'ex commissario europeo

Perché sul Pnrr siamo preoccupati? “Perché l’Europa non ci aspetterà”; “perché il meccanismo per ottenere l’erogazione dei fondi è un meccanismo pesante, a tratti intrusivo. ma senza alternative”; “perché le cabine di regia stanno diventando troppe, una pletora e non sempre aiutano”. Siamo preoccupati perché tutti questi “perché” sono di Ferdinando Nelli Feroci, un diplomatico che ha girato il mondo (New York, Algeri, Pechino, Bruxelles) ex commissario Ue per l’industria e l’imprenditoria durante il mandato di José Barroso.