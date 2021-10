Amendola striglia partiti e sindacati: “Chi blocca la legge di Bilancio non ha capito la sfida del Pnrr”

Sorpreso, sì, ma in maniera sorprendente. Nel senso che a colpire Enzo Amendola non sono tanto i toni di Klaus Regling, teutonico direttore del Mes, che apre a una revisione dei vincoli fiscali. “Se vogliamo essere coerenti con gli obiettivi che ci siamo dati, il Patto di stabilità e crescita, così com’è, è semplicemente anacronistico”. Il vero stupore del responsabile per gli Affari europei, è per altri toni, per altre dichiarazioni. “Sono davvero deluso dall’atteggiamento e dalle recriminazioni che si fanno sulla legge di Bilancio e che dimostrano come non sia stata compresa qual è la vera sfida che l’Italia rischia di perdere”. E lo dice, Amendola, mentre a Palazzo Chigi sta per iniziare la riunione tra Mario Draghi e i leader sindacali. Che sobriamente, pur di difendere Quota 100, minacciano un bello sciopero generale. “Ma non voglio recitare la parte insopportabile del politico che snobba le ragioni della politica e degli attori sociali, anche quando sono poco ambiziosi”, chiarisce Amendola. “Anzi, stare sui numeri, sulla concretezza”. E allora il dirigente del Pd sfoglia delle tabelle che tiene con sé sulla sua scrivania. Ed elenca. “Dunque, il Pnrr vale nel complesso 205 miliardi, più altri 30 di fondo complementare. Poi ce ne sono altri 100 che derivano dal bilancio europeo. Ecco, di questi 335 miliardi si deve decidere cosa farne, e come farli fruttare al meglio, di qui al 2023, quando le politiche straordinariamente espansive della Bce caleranno e tornerà in vigore, per quanto riformato, il Patto di stabilità e crescita. Ebbene, sono a tal punto convinto del valore della politica, che intorno a questi stanziamenti mi aspetterei uno scontro aspro, un fermento continuo di proposte”.

