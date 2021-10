Lo Russo e Appendino, il nuovo sindaco di Torino entra a Palazzo Civico

Il vincitore del ballottaggio contro Damilano si incontra con l'ex prima cittadina

Sindaco di Torino, il passaggio di consegne tra Appendino e Lo Russo

L’ormai ex prima cittadina, Chiara Appendino, si è incontrata con il neo eletto sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per il passaggio di consegne alla Palazzo di Città; il nuovo sindaco, eletto dopo il ballottaggio del 17 e del 18 ottobre, non è ancora stato proclamato ufficialmente.

L’insediamento ufficiale è in programma la prossima settimana, ma data la gravidanza avanzata di Appendino (che dovrebbe partorire tra pochi giorni) l’incontro ufficiale è stato anticipato. Per la sindaca uscente, lo scambio è stato utile per “dare al nuovo sindaco tutti gli elementi necessari relativi alla situazione dell’ente”, si legge sul suo profilo Facebook. “Come fatto personalmente - prosegue - rinnovo a Lo Russo le congratulazioni per la vittoria e i più sinceri auguri di buon lavoro”

L’incontro è stata “occasione per fare il punto sui numerosi dossier aperti di cui la nostra amministrazione dovrà occuparsi e per conoscere gli elementi relativi alla situazione dell'ente. Un momento importante che consente la necessaria continuità amministrativa. Ringrazio la sindaca dell'incontro di oggi, ci mettiamo subito al lavoro per il bene di Torino”, si legge su un post Facebook di Lo Russo, che precisa che l’analogo passaggio di consegne per gli assessorati avverrà la prossima settimana, dopo aver definito la sua squadra.