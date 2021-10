L'obbligo vaccinale convince gli elettori di centrodestra. Salvini e Meloni, sveglia!

L'ultima rilevazione dell'Istituto Piepoli mostra i segni della distanza tra la linea boh vax dei due leader e l'opinione del loro elettorato in merito. La coalizione riuscirà a essere meno ambigua?

Chissà se, nella girandola d’incontri in corso tra i leader del centrodestra, ad uscire modificata non sia anche la linea di gran parte della coalizione sui vaccini. A guardare con favore a una svolta in questo senso sarebbero gli elettori stessi di Lega e Fratelli d’Italia, come mostra l’ultimo sondaggio condotto per Il Foglio dall’Istituto Piepoli sulla possibilità d’introdurre l’obbligo vaccinale in Italia.

Esplorando un campione rappresentativo della popolazione italiana dai diciotto anni in su, segmentato per sesso, età, ripartizioni geografiche e ampiezza centri proporzionale all’universo di riferimento, l’istituto ha scoperto che, nel complesso, ben l’80 per cento degli intervistati sarebbe favorevole.

A sorprendere è soprattutto la percentuale particolarmente alta di elettori di centrodestra favorevole al provvedimento: circa il 71 per cento. Il dato è in linea con altre rilevazioni pubblicate nei mesi scorsi, che rivelavano la distanza dell’elettorato di Salvini e Meloni dalla linea politica dei due leader sullo stesso tema e sull’introduzione del green pass.

Ancora più favorevoli all’entrata in vigore dell’obbligo di vaccinazione contro il virus Covid-19 sono gli elettori dei partiti di centrosinistra (il 92 per cento), seguiti da quelli del Movimento 5 Stelle (il 79 per cento).