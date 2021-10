Da Conte a Letta, ecco chi c'è in piazza con la Cgil

x 1 di 11

I leader politici sono in piazza oggi a Roma per portare la propria solidarietà alla Cgil, che sabato scorso ha subito l'aggressione squadrista guidata da Giuliano Castellino. In prima linea M5s e Pd, con Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Ma in piazza ci sono anche il candidato sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Nicola Zingaretti, i ministri Luigi Di Maio e Andrea Orlando. Tutti gli altri volti li trovate sfogliando le immagini.