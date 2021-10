Il giusto bavaglio che serve contro il processo mediatico

Se questo è un bavaglio, beh, viva il bavaglio. Il Fatto quotidiano ha dedicato ieri un approfondimento molto interessate a un tema poco valorizzato dagli altri giornali. Il tema è stato giustamente inquadrato dal giornale diretto da Marco Travaglio come la fine di una stagione politica, culturale e giornalista e a mettere un punto a quella stagione ci ha pensato due giorni fa in Consiglio dei ministri Marta Cartabia che è riuscita a far approvare un decreto costruito per recepire una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea risalente allo scorso due marzo. La sentenza della Corte di giustizia, per la comprensibile disperazione degli amici del Fatto quotidiano, aveva stabilito la necessita di un decreto motivato da un giudice per acquisire presso un fornitore i dati del traffico telefonico o telematico di un’utenza e la novità introdotta ora nel sistema giudiziario italiano è grosso modo questa: da oggi in poi per ottenere dei tabulati telefonici non sarà sufficiente la semplice richiesta di un magistrato ai fornitori ma sarà necessario avere anche l’autorizzazione di un gip. Lo si potrà fare solo se “sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini”.

