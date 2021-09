Puglia e non solo. Quando l'ecologismo frena la transizione ecologica

La Pv Invest di Benevento, per costruire il suo impianto solare a Lecce, s’è vista bollinare il progetto il 27 luglio scorso. E di certo spera che il destino che la attende non sia lo stesso della Apulia Agroenergy di Bari, la cui procedura per l’avvio dei lavori necessari a realizzare la centrale a biomasse a Corato ha ricevuto il timbro della regione il 17 maggio nel 2013. Eccole, dunque, la prima e l’ultima dell’elenco: una lista di pratiche sospese che riempie cinque pagina di Excel in un file che sta sepolto in un qualche computer di un qualche funzionario della regione Puglia. Si tratta di 395 progetti in sospeso, accumulatisi nel corso di oltre otto anni: circa 20 miliardi di watt potenziali da fonti rinnovabili che nessuno può sfruttare. Perché, semplicemente, non ci sono. La burocrazia della regione guidata da Michele Emiliano continua a non dare l’autorizzazione decisiva che servirebbe ad avviare la produzione di energia pulita, eolica, fotovoltaica e a biomasse. E continua a farlo, e qui sta il colmo, in nome dell’ecologismo.

