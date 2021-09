Nel mondo Pd-M5s non c'è solo Letta-Conte. Occhio alla coppia Bonaccini-Di Maio

Nel fantastico mondo rossogiallo, quello Pd-M5s, ci sono assi chiari a tutti, e altri meno. Il primo caso riguarda il tandem Conte-Letta. Un idem sentire quasi sfacciato. Il nuovo capo del Movimento è così in sintonia con il segretario Pd da fargli regali su regali. Il primo è stato il patto di desistenza nel collegio di Siena dove si candiderà il segretario dem, e il secondo in quello di Primavalle, a Roma, dove il forfait di un grillino alle suppletive farà un favore a Roberto Gualtieri, a discapito di Virginia Raggi (si voterà lo stesso giorno per il Campidoglio, per il municipio e, appunto, per il seggio rimasto vacante). Letta si gioca la segreteria alle comunali di Roma e a Siena l’onore. A fari spenti, però, ci sono anche altri protagonisti che si muovono in questo gioco di specchi: Luigi Di Maio e Stefano Bonaccini. Bisogna seguire i loro percorsi e le loro agende.

