Emiliano si "ravvede" sul Tfr a consiglieri e assessori: "L'hanno reintrodotto senza dirmelo"

Bari - Lo sport dell’estate per la politica pugliese? Pentirsi dell’introduzione del Tfr per assessori e consiglieri regionali dopo che la propria coalizione o forza politica ha scritto e votato l’emendamento che introduce l’emolumento in forma retroattiva dal 2013. In questa sfilata di “ravveduti” ora c’è anche Michele Emiliano, governatore e leader dell’ “alleanza dei pugliesi”, formula che racchiude il centrosinistra, i civici e gli ex destri convertiti. Il via libera al provvedimento, secondo il presidente, è avvenuto alle sue spalle. Intervenendo alla festa regionale del nuovo partitino personale, “Con Emiliano”, a Manfredonia, ha offerto una surreale ricostruzione della vicenda: “I consiglieri regionali - ha attaccato - hanno fatto questa delibera nella quale si sono attribuiti l’indennità di fine mandato senza neanche avvisare il presidente”. A sua discolpa ha aggiunto di non aver partecipato alla seduta per un malessere: “Quel giorno - ricostruisce ancora - non ero fisicamente in aula perché, dopo aver passato più di tre ore sotto il sole per inaugurare nella provincia Bat le sedi di Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza con il ministro dell’Interno, non mi sono sentito bene. E non mi è stato concesso di partecipare ai lavori consiliari da remoto, come pure avevo chiesto di fare”. In realtà una delibera dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale non consente più la partecipazione ai lavori in streaming, ma nonostante l’evidenza Emiliano chiese di partecipare e, stante l’opposizione di FdI, abbandonò la connessione.

