"Mai legittimare i talebani e il loro orrore". Parla Emanuela Del Re, Rappresentante speciale Ue

Ecco un’intervista per tutti quelli che parlano ancora di talebani “moderati” e “democristiani”. La Rappresentante speciale della Ue per il Sahel vi racconta chi ha preso il potere in Afghanistan. Si chiama Emanuela Del Re ed è la prima italiana a ricoprire questo incarico di prestigio. E’ un’esperta di conflitti etnici, di cooperazione internazionale. E’ stata nominata su indicazione di Josep Borrell che è l’Alto rappresentante Ue. E’ già stata viceministra degli Esteri nei due governi Conte, ed eletta deputata con il M5s. La prima domanda. Lei che conosce il medio oriente, per averlo studiato e visitato, vuole spiegare chi sono i talebani? “Dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan hanno assunto posizioni sempre più rigide. Sono spesso frutto di forme sincretiche tra tradizioni culturali locali e interpretazioni radicali dell’Islam. Più che di valori religiosi si tratta di una ideologia che essi definiscono come ‘innovativa’ ma riporta a valori e costumi per lo più del passato. Anche oggi ripropongono lo stesso modello con la sharia. E’ vero che i talebani sono cambiati in questi vent’anni. Hanno appreso molto dalla nostra presenza e dal nostro operato. Si muovono agevolmente sul piano globale. E infatti sono più pericolosi”.

