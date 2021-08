Colao sfida gli hacker

“Come saprà sono molto sensibile al tema”, dice Vittorio Colao al telefono. “Proprio io ci cascai, anni fa, con una mail sospetta, e mi rubarono tutti i dati. Ci sono stati poi processi, guardi su Google” (non c’è bisogno, è il famoso baco del Corriere, quando era amministratore delegato di Rcs, gli rubarono in particolare i piani strategici del gruppo, fu un enorme scandalo. I mandanti non erano russi ma molto più domestici). “Io appunto ci cascai, mentre Massimo Mucchetti, da bravo giornalista, no”. E l’allora vicedirettore del Corriere ci ha scritto pure un libro. Insomma può capitare a tutti, fa capire Colao, e chi sono io per giudicare l’impiegato della Regione Lazio, quello in smartworking ciociaro col pc usato dal figlio in notturna?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE