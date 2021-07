Lo strano caso del centrodestra che candida i magistrati. Parla Gaetano Pecorella

Il centrodestra che sul “no” alla commistione politica-magistratura ha costruito campagne elettorali e di stampa è diventato un centrodestra che candida a sindaco o prosindaco direttamente un magistrato (per esempio a Napoli Catello Maresca e a Roma Simonetta Matone), operazione di cui ha sempre accusato la sinistra – che dei “suoi” pm in politica ha fatto spesso un vanto. Che cosa succede? Non a caso il segretario pd Enrico Letta, un mese fa, aveva incalzato gli avversari (“Il centrodestra ha candidato due magistrati: peccato che questi abbiano preso decisioni proprio nei luoghi in cui si candidano ed hanno accesso a tutti i dati sensibili della terra…su questo c’è un buco nelle leggi italiane”), ricevendo in risposta la replica di Giorgia Meloni: “Letta ritiene un’anomalia che un giudice si candidi come sindaco quando è in funzione? E non se ne era accorto quando si sono candidati Michele Emiliano, Luigi De Magistris e Antonio Ingroia?”.

