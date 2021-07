Salvini non pass. Draghi e Giorgetti discutono già dove applicare il green pass

Il segretario della Lega è rimasto solo. Vaccinati i suoi governatori, i suoi ministri (ora dice che si sarebbe prenotato). Sarà costretto ad accettare anche l'adozione del green pass che per il governo è "l'ineluttabile per conservare la libertà". Giorgetti gli spiega come funziona in Cdm

Adesso è entrato nella fase Voltaire. Sta già dicendo che “non si possono mettere in discussione le libertà costituzionali” che “non ha senso parlare di obbligo vaccinale per gli insegnanti” e che il “green pass alla francese non si può accettare”. Accetterà quello che stabilirà Mario Draghi perché non è più in discussione se farlo ma solo come. I contagi aumentano in Spagna, Olanda e Inghilterra. I ministri di Matteo Salvini potrebbero presto trovarsi di fronte una proposta che ne sancirà l’adozione per tutto ciò che riguarda “il consumo al tavolo”. Chi sta vicino a Salvini, e significa Giancarlo Giorgetti, gli ha spiegato come funziona: “Si discute ma poi decide lui”.