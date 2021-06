Conte risponde a Grillo: "Una svolta autarchica, una grande mortificazione per tutti"

"Andiamo avanti, mai indietro, ci sono rimasto ma non tanto e solo per me ma per un'intera comunità", dice l'ex premier dopo lo schiaffo del garante

È il day after. Il giorno dopo il grande schiaffo assestato da Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Che si è preso la notte per riflettere e ora replica al "garante" del M5s. "Andiamo avanti? Mai indietro, ci sono rimasto ma non tanto e solo per me. Questa svolta autarchica, credo sia una mortificazione per un'intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio ai microfoni di La Presse, il giorno dopo la rottura sancita da Grillo.

E in effetti già da ieri, sotto al post sul blog dell'ex comico, c'è una bella fetta dei follower grillini che è in dissenso con lui, che sostiene abbia affondato nono solo il progetto di rifondazione dell'ex premier, ma l'intero Movimento: "È la fine di un sogno", dice qualcuno. "La mia adesione al M5s finisce qui", sostiene qualcun'altro. E c'è chi dice che senza Conte "il Movimento non ha speranza".