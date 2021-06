Prodi a Di Martedì: "Io al Quirinale? Non rappresenterei tutti"

"Sono troppo vecchio", scherza l'ex premier, ospite a Di Martedì. E spiega di non volere fare il presidente della Repubblica perché "ho idee molto precise, coerenti, non le ho mai cambiate e quindi difficilmente posso rappresentare tutti gli italiani"

"Io al Quirinale? Non sono più un bambino, se Mattarella che ha due anni meno di me dice che è un po' tardi...", scherza l'ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi a Di Martedì, su La7. "E poi c'è una ragione più profonda", dice il professore. "Io non sono mai stato violento o partigiano ma ho idee molto precise, coerenti, non le ho mai cambiate e quindi difficilmente posso rappresentare tutto il paese". E poi ci scherza su: "E poi a me piaceva fare il presidente del Consiglio, va bene?"