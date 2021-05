Lo stato impietoso dei servizi e dei bilanci delle partecipate a Roma

Assenza di efficace controllo, prolungata mancanza di approvazione dei bilanci, scarsa propensione alla valutazione strategica ex ante: la navigazione delle società partecipate romane è a vista, in un mare nebbioso e infestato di squali. Gli appunti della Corte dei conti

Ogni giorno, vivendo la città di Roma, ci rendiamo conto di qualcosa che la burocrazia dipinge in maniera più asettica ma non meno impietosa: la scarsissima qualità dei servizi pubblici. Le società partecipate, che quei servizi essenziali devono o dovrebbero erogare, da tempo navigano in acque agitate. E in queste settimane lo riconosce la Corte dei conti, con la relazione di deferimento adottata il 30 marzo del 2021, e che ha visto poi celebrarsi udienza digitale il 10 maggio 2021, dopo un primo rinvio: il quadro che ne è emerso non è dei migliori e indica plasticamente un intricato groviglio di partecipazioni incrociate e soprattutto di una nemmeno troppo latente mancanza di esercizio di controllo da parte di Roma Capitale.