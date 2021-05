Conte spinge per l'assunzione di Casalino alla Camera, ma i deputati M5S non lo vogliono

Malumori e sogni di rivincita tra i deputati grillini. Il capogruppo Crippa frena e cerca di capire come inquadrare l'ex portavoce di Palazzo Chigi. Ma non è semplice

Eccolo. Sfreccia sul monopattino in piazza San Lorenzo in Lucina. Slalom tra i tavoli del bar Ciampini in assetto da aperitivo. Una scheggia. Subito riconosciuto da tutti, nonostante la mascherina. Siamo a due passi dalla Camera. Impossibile qui non trovare sempre almeno un deputato, un portaborse, un funzionario del governo, un faccendiere, un giornalista alle prese con prosecco e olive. Coro generale: “E’ Rocco!”. Rocco Casalino. Veloce, un’apparizione. Lo scorso febbraio, appena uscito con gli scatoloni da Palazzo Chigi e in piena promozione del libro, aveva detto con il sorriso di chi ci crede: “Ora sono disoccupato, ubriaco di libertà”.