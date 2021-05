Dopo (l'ennesimo) no di Bertolaso, Salvini e Meloni tacciono

Lui dice no, lo ribadisce anche da Facebook. E loro non ci credono neanche quando il “no” è sonoro. Lui è l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso – che anche ieri ha fatto sapere che il suo futuro “è lontano da Roma”. Loro sono i partiti del centrodestra che sembrano non volersi rassegnare all’evidenza: e se ancora ieri mattina, da Forza Italia, Antonio Tajani confidava a Radio Capital la speranza che il diniego di Bertolaso non fosse definitivo, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il giorno prima, aveva invitato a non prendere il rifiuto come notizia certa. E però poi, visto l’ennesimo chiarimento in senso negativo (Bertolaso dice che Roma è “ridotta a un caravanserraglio” ma non per questo accetta di scendere in campo), sempre da Fratelli d’Italia filtrano anche altri ragionamenti, all’ombra del rinvio del vertice dei leader.

