Vedi Roma, poi Napoli: Fico come Zingaretti. E Manfredi sbuffa tipo Gualtieri

Pd e M5s rischiano il patatrac come nella Capitale. Il presidente della Camera tentenna come il governatore del Lazio, ma Di Maio lo spinge. Se salta l'ex ministro ecco Amendola

Occhio a Napoli. Storia divertente. Per Pd e M5s, e dunque per Letta & Conte, si prospetta un altro pasticcio. Un’altra Roma. Il bis. In più: qui siamo nei feudi di Luigi Di Maio e Vincenzo De Luca, non secondari. In sintesi: il presidente della Camera Roberto Fico segue le orme di Nicola Zingaretti. Cioè: è il miglior candidato sulla piazza, tiene tutti sulla corda, ma è pronto al “no, grazie”.