Recovery, Cdm approva. Ma è Draghi a convincere la Ue: "L'Italia farà le riforme"

Primo sì al Recovery. La Ue chiede riforme, il premier garantisce. Impegno per superbonus. Adesso il passaggio in parlamento. Ruolo decisivo di Franco

Dopo una giornata lunghissima, il Cdm approva il Recovery. Non sono state tensioni politiche quanto le perplessità di Bruxelles a ostacolare il percorso. Perplessità sulla capacità dell’Italia di fare le riforme. Perplessità che sono state smontate da Draghi dopo telefonate con Ursula Von der Leyen e la garanzia personale che “l’Italia farà quello che deve fare”. Convocato per le 10 spostato infine alle 14, rimandato a sera. Il Cdm dice sì. I partiti, in particolar modo il M5s, ha chiesto che il superbonus venisse prorogato. Si troveranno risorse. Un ruolo fondamentale è stato svolto da Daniele Franco, il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, sarà poi lui a presentarlo alla Commissione.