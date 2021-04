Così Grillo complica la vita al M5s nella difesa della prescrizione

Quando i dispacci diramati da Via Arenula hanno preso a circolare, prospettando una soluzione preventiva che evitasse l’inasprirsi delle ostilità, Alfonso Bonafede c’ha provato, a tenere a prendere tempo. “Fatemi confrontare coi miei, sapete che per noi il tema è delicato”, ha fatto sapere l’ex Guardasigilli ai collaboratori di quella Marta Cartabia che lo ha succeduto al ministero della Giustizia. E che, tramite la sua commissione di esperti, una mediazione su come superare la prescrizione, puntando sulla certezza delle fasi processuali, l’ha trovata. Il tutto, ovviamente, prima che sul dibattito riservato tra i partiti irrompesse il frastuono del video di Beppe Grillo. Che è, certo, una questione privata. Ma visti i toni utilizzati dal comico genovese, la sua scombiccherata arringa in difesa del figlio Ciro accusato di stupro in nome della tutela degli indagati, ha messo ancor più in imbarazzo i parlamentari del M5s.

