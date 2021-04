In Puglia Lopalco è il capro espiatorio perfetto. Ma gli errori sui vaccini continuano

La Puglia è costantemente la prima regione per nuovi ingressi in terapia intensiva e per posti letto occupati, è l’unica in zona rossa da 6 settimane compreso la rossa rafforzata. L'attesa in ambulanza è arrivata in alcuni casi a 28 ore, Taranto e Bari sono le prime due città d’Italia per incidenza e i bambini sono a casa da ottobre, con meno giorni di scuola in presenza rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Un disastro devastante, con i pugliesi che da settimane urlano aiuto a Speranza, anche attraverso un sondaggio Adnkronos che mette la Puglia come ultimo posto nell'indice di gradimento per la gestione del Covid. Davanti a tutto questo l’unico progresso è stato il ridimensionamento di Pierluigi Lopalco. Dopo un anno alla guida della task forse Covid della regione Puglia, prima come consulente, poi come assessore eletto, il presidente Emiliano ha destituito Lopalco dalla gestione della campagna vaccinale.

