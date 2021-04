Il "rischio ragionato" di Draghi, tra vaccini e riaperture

“Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio, un rischio ragionato, fondato sui dati, che sono in miglioramento”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi annunciando le riaperture di diverse attività a partire dal 26 aprile decise con il supporto scientifico della Cabina di regia. “Questo rischio che abbiamo preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini però si fonda su una premessa, che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente”. Draghi cita molte volte la parola “rischio”, che è molto diversa dall’“incertezza” che paralizza qualsiasi decisione, e ci ricorda che il riavvio di numerose attività sociali ora proibite, dalla ristorazione all’aperto alla scuola in presenza, è possibile solo sotto determinate condizioni. Non esiste il “rischio zero”, ovvero la “sicurezza al 100 per cento”, è il sottotesto del messaggio di Draghi. Ciò non vuol dire “liberi tutti”, ma prendere valutare i dati disponibili, soppesare rischi e benefici e fare scelte per cui i secondi siano superiori ai primi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni