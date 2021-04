IoApro, i ristoratori tornano in piazza a Roma

Di nuovo in piazza il mondo della ristorazione, degli autonomi, delle partite Iva. Una manifestazione non autorizzata lanciata dal movimento IoApro. che si è mossa per il centro di Roma, con alcuni minuti di tensione in Piazza San Silvestro (con qualche petardo lanciato) e che è arrivata fino in Piazza del Parlamento, alle spalle di Montecitorio. La richiesta di chi protestava resta la stessa: che il governo comunichi una data, possibilmente vicina, per le riaperture.

