Massimo Casanova: "Non fateci arrivare al Papeete 2.0. Vacciniamo gli operatori turistici"

"Tamponi per entrare in discoteca, vaccinazioni ai bagnini e personale alberghiero per evitare la fuga. Solidarietà a Speranza ma non si può temere il fare. Invito Draghi al Papeete così si scioglie un po'". Intervista a Mr. Papeete

Mr. Papeete, sarà un’altra estate a parlare del plexiglass?

Deve essere un’estate di vaccinati e di normalità. Dobbiamo accelerare ma sul serio

Massimo Casanova, l’imprenditore, ma anche l’europarlamentare della Lega e amico di Matteo Salvini. Facciamo l’intervista al primo o al secondo?

Ho la fortuna di poter parlare sia nella prima veste che nella seconda

Cominciamo dunque con le riaperture. Vuole incitare il governo?

Voglio dire che prima ancora di aprire bisogna avere l’ambizione di farlo e non c’è dubbio che si deve fare in sicurezza. Una proposta però la lancio. Vacciniamo tutti gli operatori del settore turismo. E’ l’unico modo per rassicurare chi ha voglia di vacanze”.

Dicono che Salvini possa ripetere il Papeete una volta ancora. Rassicuriamo Mario Draghi che non sarà così?

Facciamo parte di un governo, abbiamo dei ministri di cui andiamo orgogliosi. Chi agita lo spettro del Papeete, lo fa a sproposito. Nessuno ricorda perché quel governo è caduto

Dunque è vero che non si ripeterà o c’è il rischio che si ripeta?

Il governo deve fare di tutto per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Io non minaccio nessuno ma dico ‘metteteci nelle condizioni di non ripetere un altro Papeete. Fate in modo che non debba accadere. Noi stiamo al governo ma se possiamo rimanere coerenti con quello che da sempre ripetiamo

Casanova, si comincia a parlare di stagione estiva ma senza sapere quali saranno le regole da rispettare. L’anno scorso protestavate quest’anno che farà?

Quest’anno abbiamo i vaccini. So benissimo pure io che molto dipenderà da quanti italiani riusciremo a vaccinare. Questo per dire che gli operatori del settore turismo hanno pazienza

E però?

E però non nascondo che ci sia sbandamento. Non voglio farne una colpa

Esprimete il ministro del Turismo che è Massimo Garavaglia. Cosa gli consiglia?

Ci tengo a dire che ho enorme di stima di Massimo che è un bravissimo ministro e che ha già dato risposte. Posso dare consigli da relatore ombra in Europa per quanto riguarda il dossier Turismo che sto seguendo. Tra questi c’è quello di pensare alla necessità di vaccinare gli operatori. Bagnini, camerieri. Il boom delle case in affitto nasce dal timore di non trovare nelle strutture personale vaccinato. Solo con le vaccinazioni il settore non morirà. Non significa “prima i bagnini”. Significa che dobbiamo arrivare all’estate con una categoria, quella turistica, vaccinata

Al Papeete si suonerà ancora?

Il tema delle discoteche è un tema che va affrontato. Io propongo ad esempio tamponi rapidi, mascherine. Si sta studiando all’estero. Si deve fare anche qui”.

Replicheranno non è questa l’emergenza. Come risponde?

Che nessuno parla di un altro fenomeno ed emergenza: questo paese che ormai va avanti con antidepressivi. Chiedete ai medici. Non è Casanova, o la Lega, che vogliono riaprire. E’ un bisogno avere dei luoghi di evasione”.

Ce l’ha Roberto Speranza pure lei?

Non ce l’ho con lui. Anzi, gli esprimo solidarietà per le ignobili minacce che ha ricevuto. Nello stesso tempo devo però ricordargli che il non fare per non sbagliare non può essere la soluzione”.

Vuole stilare l’agenda Casanova, le buone pratiche da suggerire al ministro Garavaglia?

Massimo è un amico. Posso solo offrire il contributo di chi lavora e di chi conosce questo mondo. Fare in modo di evitare “l’effetto proibizionismo. E poi, sgravi per assumere giovani come quelli che già ci sono per il sud ma estenderli su scala nazionale. Mi chiedo ancora: perché non proclamare le zone Zes, zone economiche speciali per tutte le città turistiche? Come vede, sono tutte proposte di buon senso”.

Inviterà Draghi al Papeete?

Certo. Lo invito. ‘Draghi ti aspetto’. Così lo facciamo sciogliere un po’