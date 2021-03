Pd di Letta e di governo. I senatori sfidano il segretario: "Siamo pronti alla conta"

Marcucci e Base riformista tentati dalla resa dei conti. Alla Camera verso il rinvio, Serracchiani in pole position per il dopo Delrio

Gioca a tutto campo, Enrico Letta. “Adrenalina a mille”, dice chi gli sta vicino. E così mentre il gruppo di Base riformista si riunisce su Zoom per tentare una resistenza sul capogruppo in Senato Andrea Marcucci (“siamo pronti ad andare in montagna!”), il neo segretario del Pd varca il portone di Palazzo Chigi che ben conosce. Un’ora di colloquio “su metodo e temi” con Mario Draghi. Dunque a Palazzo Madama si macerano i senatori di Lotti & Guerini che rivendicano “autonomia”, ma intanto Letta toglie il rumore di sottofondo parlando con il premier. Diranno poi al Nazareno che “tra i due esiste da tempo un rapporto di consuetudine” e che quindi non bisogna stupirsi: discutono di Recovery, pandemia, vaccini, Consiglio europeo e anche di come fare affinché il governo non si polarizzi sugli scontri Lega-Pd. Poi certo, chissà, le nomine imminenti.