Il Pd e le capogruppo. Finocchiaro: "Idea sensata. È tempo di una segretaria donna"

L'ex ministro ci spiega perché appoggia la proposta di Enrico Letta. "Si sceglierà chi è più adatto a ricoprire quel ruolo, non si abbassano i requisiti. Quote rosa? Non serviranno per sempre"

Dopo la segreteria, è il turno dei vertici dei gruppi parlamentari. Enrico Letta vuole due donne come capigruppo del Pd alla Camera e al Senato. E per realizzare la svolta che ha in mente non sembra prestare troppa attenzione ai retroscena, che già fanno dire ad alcuni fonti interne ai dem come le dichiarazioni del nuovo segretario ingenerino "sconcerto e malumore". "Non ho letto posizioni espresse dagli attuali capigruppo a riguardo. Per altro sanno bene che la loro verifica è routinaria, quando si arriva a metà legislatura. Non vedo la straordinarietà dell'accadimento", spiega al Foglio Anna Finocchiaro. Ex ministra delle Pari Opportunità e dei Rapporti con il Parlamento, che quel ruolo (capogruppo al Senato) l'ha ricoperto per sette anni: due dei quali in un governo, il Prodi II, che si reggeva con lo scotch per tre voti di scarto. Per dire dell'importanza dell'incarico.