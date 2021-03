"La sospensione di AstraZeneca è stata ingiustificata". Parla ex capo di Ema

"L'effetto emotivo peserà. I casi sospetti non giustificavano un blocco così eccessivo. Difetto di comunicazione. Decisione in parte politica". Parla ex capo di Aifa, Ema, Guido Rasi. "Io farei AstraZeneca anche domani".

Sospendere la vaccinazione AstraZeneca? “I casi sospetti registrati in Italia non giustificavano la sospensione”. Germania, Francia, Spagna e infine noi. Cosa è accaduto? “Si è scatenato un effetto domino a livello europeo che avrà un impatto emotivo e che genererà insicurezza. Non si interrompe una campagna in questo modo”. La decisione è stata politica o scientifica? “C’è stata una componente politica ma a mancare è stata soprattutto una comunicazione adeguata”. Ex direttore di Aifa, Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. Il Foglio intervista Guido Rasi.