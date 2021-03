Pd, le prime mosse di Letta: via i capigruppo, segreteria con tecnici e poche correnti

Prima delle correnti del Pd, tocca agli operatori tv. Lo aspettano davanti al Nazareno, ma forse non hanno ancora fatto il callo con la fisionomia del nuovo segretario. Così Enrico Letta, passo veloce, varca la sede del partito in compagnia del “per ora solo amico” Marco Meloni. E li buggera tutti. Poi si chiude al secondo piano dove lo aspetta il tesoriere Walter Verini. Fine delle trasmissioni. Letta non parla. Lo farà oggi, ma con la stampa estera. Intanto, un forte tramestio attraversa i gruppi parlamentari. (Canettieri segue nell’inserto III)

Tutti si aspettano, se non una scossa, almeno una forte carezza di discontinuità. Ma tutti, fra le correnti che animano il Pd, si augurano che non inizi da loro a usare il cacciavite. Gira, per esempio, l’ipotesi che il neo segretario intervenga nel nome del “girl power” con il cambio dei capigruppo: Anna Rossomando al Senato (al posto di Andrea Marcucci) e Paola De Micheli alla Camera (in sostituzione di Graziano Delrio). Con Alessia Morani (Base riformista) vicesegretaria. Ipotesi che circolano, ma che vengono prese e respinte da tanti parlamentari alle prese con il terzo segretario di questa legislatura: “E l’autonomia dei gruppi? I nuovi capigruppo andrebbero votati, no?”. Anche per questo dossier c’è tempo. Visto che la segreteria Letta non vedrà la luce prima di una settimana-dieci giorni. E “sarà all’insegna della competenza”.

