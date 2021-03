Il magistrato che indaga sui vaccini è si vax "È l'isteria l'altro morbo"

Si chiama Gaetano Bono ed è il pm della procura di Siracusa che indaga sul decesso del militare Stefano Paternò. "Mi sono vaccinato con AstraZeneca. Non scherziamo. Il vaccino è la soluzione non il pericolo"

Ha paura del virus o sarà la sua inchiesta a metterci più paura e scoraggiare la vaccinazione? “Senza dubbio ho più paura del virus. Non è forse un’indagine pure quella e la nostra “indagine” più difficile? Non abbiamo ancora compreso la natura del contagio. La comunità scientifica sta studiando gli effetti delle varianti. Una cosa voglia che sia chiara: la sfida è la pandemia e i vaccini sono la soluzione. Non scherziamo su questo”. E invece la notizia è che lei si è vaccinato. Il pm che “indaga sugli effetti dei vaccini che si vaccina”. Si vuole presentare? “Mi chiamo Gaetano Bono e sono sostituto procuratore di Siracusa”. Quanti anni ha? “37. Sono padre di due figli. Nicola di sei anni ed Ettore di tre. Naturalmente saranno vaccinati come deve essere e come presto spero accada”.