Patheon Thermo Fischer. Ecco l'azienda per la produzione di massa dei vaccini

Ecco l'azienda di cui parlava Mario Draghi per la produzione di massa dei vaccini in Italia. La notizie era stata in parte anticipata oggi pomeriggio. Due stabilimenti in Italia

E' Patheon Thermo Fisher, l'azienda che ha firmato una lettera di intenti per la produzione di massa di un vaccino in Italia. Anche se a questo stadio, l’azienda non intende fornire ulteriori dettagli. E' questa l'azienda di cui parlava oggi pomeriggio Mario Draghi quando parlava di un'azienda che avrebbe prodotto vaccini in Italia. Un accordo tenuto riservato fino a pochi minuti fa. Due sono gli stabilimenti in Italia, Ferentino e Monza. Si tratta di una società internazionale con sedi sparse in tutto il mondo. Sede in America e in Europa in Olanda, Amsterdam.

Una notizia che si pensa Draghi abbia voluto anticipare. E' stata la giornata più difficile quella delle restrizioni più severe che entreranno a regime da lunedi.