Salvini esulta. Ma sui Taser alla polizia non c'è nessun "effetto Lega"

L'ex ministro festeggia la terza gara per dotare le forze dell'ordine delle pistole elettriche, ma l'arrivo di Molteni al Viminale non ha avuto alcun effetto. La fermezza della Lamorgese spinge il Carroccio a battaglie marginali

Il ministero dell'Interno ha comunicato che a marzo si terrà la gara per l'acquisto dei taser, le pistole elettriche che dovrebbero entrare in dotazione delle forze di polizia. “L'effetto Lega sul Viminale”, l'ha chiamato il Tempo, rilanciato sui social da Matteo Salvini. Che da quando Nicola Molteni è stato nominato sottosegretario all'Interno non fa che spendersi nell'ostensione di un unico messaggio: ci siamo ripresi il controllo del tema sicurezza. In realtà le cose stanno diversamente, e l'atteggiamento di Salvini è anche figlio della consapevolezza che oramai i dossier a lui più cari, come la gestione dell'immigrazione, sono di esclusiva competenza del ministro Luciana Lamorgese e lui non potrà che essere semplice spettatore.