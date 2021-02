Veteroliberisti einaudiani senza vergogna: un manifesto

Ci voleva Natalino Irti, grandissimo giurista e liberale storico del gruppo del Mondo, naturalmente amico di mio nonno Mario, per rimettere in riga i libbberali. Un pezzo eccellente pubblicato ieri sul Sole 24 Ore, segnalatomi da quel talento che è @nomfup su Twitter, mette le cose a posto ripartendo da “La crisi sociale del nostro tempo” di Wilhelm Röpke, un saggio del 1942 sulla terza via, sul liberalsocialismo o socialismo liberale, con agganci verso l’ordoliberismo e intrecci con le celebri polemiche tra Croce e Einaudi. Ora che Di Maio è diventato liberale, ora che il Pd si avvia al congresso per fissare un’alleanza più o meno strategica con l’avvocato Bisconte e con il doktor Grillus, ora è il momento di rispolverare questo gioiello di famiglia caro come un ninnolo a tutti i liberali intinti di socialismo, e viceversa. Non citerò Guido Calogero e altri, perché non voglio mandare in confusione Fraccaro, Casalino e Mario Tronti, ma è da lì che bisogna ripartire, governo Draghi di mercato e di stato aiutando, Europa spendacciona postausterità incrementando gli aiuti eccetera.

